POL-LIP: Detmold- Diestelbruch. Auffahrunfall: Eine Person leicht verletzt.

Am Donnerstagnachmittag (30.11.2023) ereignete sich gegen 17 Uhr ein Auffahrunfall auf der Remmighauser Straße in Fahrtrichtung Remmighausen. Eine 21-jährige Detmolderin fuhr mit ihrem VW aus bisher ungeklärten Gründen auf einen 57-jährigen Schlänger in einem Mazda auf, der vor ihr an einer Ampel vor der Bad Meinberger Straße stand. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen BMW geschoben, dessen 50-jährige Fahrerin ebenfalls aus Detmold stammt. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der VW UP war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

