POL-LIP: Bad Salzuflen. Ältere Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen.

Im Bereich einer Baustelle in der Uhlandstraße ereignete sich bereits am 22.11.2023 gegen 11.40 Uhr ein Verkehrsunfall, nach dem die Verursacherin flüchtete. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben. Da einige LKWs die Baustelle zur Tatzeit belieferten und ein Befahren der Straße kurzfristig nicht möglich war, musste die unbekannte Autofahrerin, die aus Richtung Forsthausweg kam, warten. Da ihr das Warten augenscheinlich zu lange dauerte, fuhr sie auf den linken Gehweg und beschädigte dort einen parkenden grauen VW Up sowie einen Zaun. Ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, fuhr die Frau nach dem Zusammenstoß weiter über den Gehweg, verließ diesen schließlich an einer Grundstückseinfahrt und flüchtete in Richtung Obernbergstraße. Es soll sich nach Zeugenangaben um eine ältere Frau in einem schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Wer Angaben zur Identität der Autofahrerin machen kann oder weitere Hinweise zum Unfall hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

