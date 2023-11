Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In den Gegenverkehr gerutscht.

Lippe (ots)

Auf der Werler Straße wurde ein Mann am Mittwochabend (29.11.2023) bei einem glättebedingten Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 25-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr gegen 21.10 Uhr mit seinem Mercedes-Benz aus Herford kommend stadteinwärts, als er auf glatter Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem VW Polo eines 38-Jährigen aus Bad Salzuflen zusammen. Der VW-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

