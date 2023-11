POL-LIP: Dörentrup. Von glatter Fahrbahn abgekommen und auf Dach gelandet.

Lippe (ots) - Später Montagabend (27.11.2023) drangen drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Edeka-Filiale in der Lemgoer Straße ein. Gegen 22:30 Uhr zerstörten sie mit Werkzeug ein Fenster des Gebäudes und erbeuteten in kürzester Zeit verschiedene Post- und Tabakwaren. Der genaue Wert der gestohlenen Waren ist derzeit noch unbekannt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Kombi in unbekannte Richtung. ...

mehr