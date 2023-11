Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bremke. Einbruch in Shell-Tankstelle.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28.11.2023) drangen drei unbekannte Täter gewaltsam in eine Shell Tankstelle in der Straße "Goldener Winkel" ein. Ein dunkler Kombi fuhr gegen 23:50 Uhr auf das Tankstellengelände. Vier männliche, dunkel gekleidete Personen stiegen aus und brachen in die Tankstelle ein. Sie erbeuteten innerhalb weniger Minuten eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln. Nach der Tat flüchteten die Täter im Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden. Eine mögliche Verbindung zu einem ähnlichen Einbruch in einen Supermarkt in Lemgo-Brake in derselben Nacht ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

