POL-LIP: Bad Salzuflen. Unbekannter wirft Gegenstand auf Auto.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.11.2023) gewaltsam in einen Imbiss in der Kreuzstraße ein. Zwischen 0:30 und 05:30 Uhr verschafften sie sich unbefugten Zugang. Innerhalb des Imbisses wurden zwei Glücksspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Hinweise zu Beobachtungen bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. ...

