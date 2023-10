Polizei Köln

POL-K: 231030-2-K Polizei beschlagnahmt Mercedes und Führerschein nach Einzelrennen

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Köln-Ossendorf hat die Polizei Köln am späten Freitagabend (27. Oktober) den Funkmietwagen und den Führerschein eines 44 Jahre alten Mercedes-Fahrers beschlagnahmt und Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Nach jetzigem Stand war der Mann mit dem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 23 Uhr auf der Butzweiler Straße in Fahrtrichtung Militärring unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn touchierte er in einer Linkskurve in Höhe "Alte Escher Straße" mit den rechten Reifen einen Bordstein sowie einen Ampelmast und die Leitplanke. Letztendlich kam der schwer beschädigte Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 4 zu melden. (cr/cs)

