POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Donnerstag, 03. August 2023, 07:25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt leicht verletzt. Der 29-jährige Oldenburger befuhr die Delmenhorster Landstraße mit einem Kleinwagen in Richtung Harpstedt. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal ...

