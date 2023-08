Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Sattelzüge auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage

Delmenhorst (ots)

Ein Sattelzug war am Donnerstag, 03. August 2023, 13:50 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage nicht mehr fahrbereit. Es kam zu einer Staubildung. Die gebildete Rettungsgasse nutzte der Fahrer eines Kleintransporters zum schnelleren Vorankommen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Mann aus der Ukraine mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage musste er seinen Zug staubedingt zum Stehen bringen. Darauf reagierte ein folgender 22-Jähriger aus den Niederlanden zu spät und fuhr mit einem Sattelzug auf das stehende Gespann auf. Die Sattelzugmaschine des Niederländers war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Nach diesem Unfall mussten zwei Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau. Der Fahrer des verständigten Bergungsunternehmens nutzte die gebildete Rettungsgasse, um zum abzuschleppenden Sattelzug zu gelangen. Ihm folgte der Fahrer eines Kleintransporters, der den Stau so offensichtlich umfahren wollte. Der 30-Jährige wurde an der Unfallstelle von der Polizei in Empfang genommen. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Weil der Mann über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügte, musste er zur Sicherung des staatlichen Strafanspruchs eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell