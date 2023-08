POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Brake +++ Verletzungsgrade der beteiligten Personen hat sich geändert

Delmenhorst (ots) - Drei Personen wurden am Mittwoch, 02. August 2023, 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten-Ahlhorn leicht verletzt. Ein 81-jähriger Mann aus Großenkneten befuhr mit einem SUV die Straße "Westerholtskamp" in Richtung Oldenburger Straße. Diese wollte er überqueren, um die Fahrt ...

mehr