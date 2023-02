Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Widerstand bei Festnahme nach Platzverweis

Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Darmstadt (ots)

Wiederholt außer Rand und Band zeigte sich ein 28 Jahre alter Mann am Sonntagabend (5.2.) in der Walter-Rathenau-Straße. Gegen 23.40 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der polizeilich bekannte Mann nach Streitigkeiten die Wohnung einer Anwohnerin nicht verlassen wollte. Die hinzueilenden Beamtinnen und Beamten erteilten dem 28-Jährigen einen Platzverweis, dem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Im Rahmen der anschließenden Festnahme flüchtete der Wohnsitzlose und beschädigte auf seinem Weg mindestens vier geparkte Autos, unter anderem in der Von-der-Au-Straße. Im Bereich der Reuterallee endete die Flucht mit seiner Festnahme, bei der er erheblichen Widerstand leistete. Der 28-Jährige wurde in das Gewahrsam gebracht und weitere Verfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen hat das Kommissariat 35 übernommen. Nach derzeitiger Prüfung soll der Tatverdächtige am Dienstag (7.2.) einem Haftrichter vorgeführt werden.

