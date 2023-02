Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Getränkemarkt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt am frühen Sonntagmorgen (05.02.), gegen 4.00 Uhr, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gewaltsam in den Markt am Tizianplatz ein und betraten den Verkaufsraum. Dort angekommen entwendeten sie eine noch unbekannte Menge Zigaretten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell