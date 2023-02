POL-DA: Rüsselsheim: Wohnung im Visier Krimineller/Kripo ermittelt

Viernheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (05.02.) haben Einbrecher eine Bäckerei-Filiale in einem Einkaufsmarkt in der Walter-Oehmichen-Straße heimgesucht. Am frühen Morgen, gegen 5 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Geschäft. Dort brachen die ungebetenen Besucher einen Tresor auf und ...

