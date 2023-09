Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme und Untersuchungshaft nach gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung in Dortmund

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (27. September 2023) kam es in der nördlichen Innenstadt von Dortmund zu einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Die Polizei nahm einen 29-jährigen Mann fest, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

Ersten Erkenntnissen zufolge mündete in einem Café in der Münsterstraße gegen 01:45 Uhr eine verbale Streitigkeit zwischen dem 47-jährigen Besitzer und zwei Männern in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Männer bedrohten den Café-Besitzer mit einem Messer und einem Schlagstock. Im weiteren Verlauf schlugen sie mit einem Stuhl auf ihn ein.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte auf die beiden Tatverdächtigen. Bei ihnen fanden die Beamten zudem noch Betäubungsmittel, welches sie sicherstellten.

Die Polizisten nahmen einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und brachten ihn in das zentrale Polizeigewahrsam. Er wurde am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an.

Der zweite Tatverdächtige, ein 21-jähriger Dortmunder, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell