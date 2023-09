Polizei Dortmund

POL-DO: Begegnung in der UEFA Champions League: Borussia Dortmund gegen AC Mailand

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund heißt Sie zur anstehenden Champions League Begegnung herzlich willkommen!

Wir begrüßen ausdrücklich sportbegeisterte und friedliche Fußballfans in unserer Stadt. Uns ist bewusst, dass Support und eindrucksvolle Stimmung zu einer Fußballbegegnung gehören, machen Sie jedoch aufmerksam, dass das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art in Deutschland verboten ist. Dieses Verbot gilt nicht nur im Stadion, sondern im gesamten öffentlichen Raum. Ein Verstoß gegen diese Regelung führt unweigerlich zu rechtlichen Konsequenzen und im Regelfall zu einem Betretungsverbot des Stadions. Dies würde bedeuten, dass, trotz Ihrer langen Anreise zum Spielort, die Unterstützung ihrer Mannschaft im Stadion, bedingt durch Ihr eigenes Fehlverhalten, nicht möglich ist.

Unterlassen Sie daher das Abbrennen von Pyrotechnik im gesamten Stadtgebiet so-wie im Stadion! Sie gefährden sich und unbeteiligte Personen!

Weiterhin weist die Polizei Dortmund auf Folgendes hin:

- Jegliche Art von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Einzelpersonen oder Gruppen hat unmittelbares polizeiliches Einschreiten und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge. Ein Betreten des Stadions wird auch in diesen Fällen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit untersagt. - Wir bitten in diesem Zusammenhang die vorhandenen U-Bahn-Linien aus der Dortmunder Innenstadt zum Stadion zu nutzen.

Busanreise:

Mit Reisebussen oder Pkw anreisende Gästefans können auf dem Parkplatz E 3, Victor-Toyka-Straße in Dortmund, parken. Von dort sind es fußläufig nur wenige Meter bis zum Stadion.

Zuganreise:

Mit dem Zug anreisende Gästefans können vom Hauptbahnhof Dortmund mit der U-Bahn der Linie U 45 zur Haltestelle "Westfalenhallen" fahren.

Anreise von der Innenstadt:

Für Gästefans, die sich bereits in der Dortmunder Innenstadt (Alter Markt) aufhalten, wird eine Anreise mit der U-Bahn von der Haltestelle "Stadtgarten" mit der Linie U 45 in Richtung Westfalenhalle zur Haltestelle "Westfalenhallen" empfohlen. Die Kosten der Fahrkarte sind in der Eintrittskarte inkludiert.

Für alle Anreisenden gilt: Nur eine Anreise bis spätestens 19:00 Uhr mit gültigem Ticket zum Stadion ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig zum Anstoß im Stadion zu sein. Ihr Eingangsbereich liegt im nördlichen Zugangsbereich des Stadions an der Strobelallee und ist entsprechend gekennzeichnet.

Aktuelle Informationen zum Einsatz erhalten Sie auch auf dem Twitter Account der Polizei Dortmund.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise sowie einen angenehmen Aufenthalt in Dortmund!

Ihre Polizei Dortmund

