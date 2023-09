POL-DO: POL-DO: Geldautomat in Sprockhövel-Haßlinghausen gesprengt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0918 Am Montag (25. September) konnten Beamte der Polizei Dortmund einen mutmaßlichen Drogendealer in der nördlichen Innenstadt festnehmen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Polizei erhielt mehrere Hinweise zu einem Mehrfamilienhaus in der Schleswiger Straße. Aus ...

