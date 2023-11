POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Freitagmittag (24.11., 13.40 Uhr) kam es auf der Paderborner Straße zwischen Verl und Friedrichsdorf zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Ein 51-jähriger Mann aus Delbrück befuhr mit einem Opel die Paderborner Straße in Richtung Friedrichsdorf. Etwa in Höhe der Siekstraße verlor der Opel-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der ...

mehr