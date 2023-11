Polizei Gütersloh

POL-GT: Opel-Fahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagmittag (24.11., 13.40 Uhr) kam es auf der Paderborner Straße zwischen Verl und Friedrichsdorf zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Ein 51-jähriger Mann aus Delbrück befuhr mit einem Opel die Paderborner Straße in Richtung Friedrichsdorf. Etwa in Höhe der Siekstraße verlor der Opel-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Opel zunächst mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Anschließend schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn und kam auf der Gegenspur zum Stehen.

Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den 51-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des erheblich beschädigten Opels. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 13 000 Euro. Für den Zeitraum der Aufnahme hatten die Kräfte die Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell