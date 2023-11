Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw nach Verkehrsunfall in Wildeshausen nicht mehr fahrbereit +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw war am Montag, 13. November 2023, 13:15 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in Wildeshausen nicht mehr fahrbereit. Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 25-jähriger Mann aus Wildeshausen mit einem VW die Glaner Straße in Richtung Wildeshausen. In Höhe der Brücke über die Autobahn 1 kam er mit dem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die dort anfangende Schutzplanke. Der Pkw verlor den Kontakt zum Boden, rutschte über die Planken und kam erst auf dem Radweg zum Stillstand.

Am VW entstanden Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Auch Elemente der Schutzplanken wurden beschädigt. Gegenüber den Beamten der Polizei gab der 25-Jährige an, am Steuer eingeschlafen und deshalb von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein. Sein Führerschein wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg richterlich beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell