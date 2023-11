POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Aquaplaning auf der Autobahn 28 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Zunächst unbekannte Personen sind am Wochenende in Ganderkesee in Schulen eingebrochen. Der Tatverdacht richtet sich gegen vier Jugendliche aus der Gemeinde Ganderkesee. Am Sonntag, 12. November 2023, gegen 21:00 Uhr, meldeten Zeugen einen Einbruch in die Förderschule im Habbrügger Weg. Im ...

mehr