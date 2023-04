Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Horhausen (WW) (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag kam es in der Rheinstraße in Horhausen (WW) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein/-e bisher unbekannte/-r Verkehrsteilnehmer/-in befuhr mit seinem / ihrem PKW die Rheinstraße aus Richtung Güllesheim kommend in Richtung Willroth. Beim Vorbeifahren beschädigte der / die Unfallverursacher/-in den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Peugeot und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell