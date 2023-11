POL-GT: Verkehrsunfall auf der Avenwedder Straße

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.11., 18.30 Uhr - 24.11., 08.00 Uhr) Reifen auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Karl-Thiel-Straße. Den Ermittlungen nach demontierten die Täter jeweils an einem Audi sowie an einem VW die Rad-Reifen-Kombination und bockten die Autos auf Pflastersteine. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. ...

