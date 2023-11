Polizei Gütersloh

POL-GT: Reifendiebstähle bei Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.11., 18.30 Uhr - 24.11., 08.00 Uhr) Reifen auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Karl-Thiel-Straße. Den Ermittlungen nach demontierten die Täter jeweils an einem Audi sowie an einem VW die Rad-Reifen-Kombination und bockten die Autos auf Pflastersteine.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

