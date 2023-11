Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei vor Bar in Versmold - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In der Nacht zu Sonntag (26.11., 03.35 Uhr) wurde die Polizei über eine lautstarke Auseinandersetzung vor einer Bar an der Ravensberger Straße informiert. Vor Ort trafen die Polizisten auf mehrere verletzte Personen. Einer von ihnen, ein 28-jähiger Versmolder, war so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren werden musste. Ein weiterer Mann, ein 26-Jähriger und eine 22-jährige Frau, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Zudem wies ein 25-jähriger Mann leichte Verletzungen auf. Sicher ist, dass es zwischen zwei Gruppen in der Nacht zu einem Streit gekommen ist, der letztendlich in Handgreiflichkeiten endete. Dabei sollen auch Flaschen und Gläser eingesetzt worden sein. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu der Auseinandersetzung geben? Wer hat in der Nacht weitere Beobachtungen gemacht? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

