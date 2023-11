POL-GT: Einbruch im Feilenweg

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-stukenbrock (FK) - Zwischen Montagmittag (20.11., 12.00 Uhr) und Mittwochnachmittag (22.11., 14.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Griegweg eingebrochen. Die Einbrecher stiegen über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein und durchsuchten Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den ...

