Polizei Gütersloh

POL-GT: Schockanruf in Versmold - drei Männer durch Gütersloher Polizei festgenommen

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Ab Mittwochmittag (22.11.) versuchten Betrüger eine Versmolderin um ihr Erspartes zu bringen.

Gegen 12.45 Uhr bekam die Versmolderin einen Anruf mit der sogenannten Schockanrufer-Masche. Die Betrüger am Telefon geben sich dabei als Staatsanwälte oder Polizisten aus und geben, wie in diesem Fall geschehen, vor, dass ein naher Angehöriger einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haft zu umgehen, fordern die angeblichen Beamten eine Kaution von den Angerufenen.

Ist das Bargeld erst einmal übergeben, sind die Betrüger häufig schnell über alle Berge.

Nicht so in Versmold. Das geschickt agierende Ehepaar informierte während des knapp dreistündigen Telefonats mit den Betrügern parallel die Polizei. Zivilen Ermittlern gelang in dem Zuge gegen 15.50 Uhr die vorläufige Festnahme der Geldabholer in der Nähe der Wohnanschrift ihrer vermeintlichen Opfer.

Die drei Männer, 19, 27 und 31 Jahre alt, alle wohnhaft in Essen, wurden am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für das Trio an. Der Untersuchungshaftbefehl gegen die 19- und 27-jährigen Männer wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Auch wenn dieser Fall zu einer Festnahme geführt hat, warnt die Polizei! Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre Vermögensverhältnisse. Aus Sicht der Polizei bietet die direkte Verhinderung des Telefonkontakts mit Betrügern die beste Möglichkeit sich vor diesen Straftaten zu schützen. Die Täter agieren sehr beharrlich und selbst aufmerksame Personen sind häufig überfordert bei dem direkten Kontakt mit den Tätern. Regelmäßig geben Opfer an, dass sie sich vor der Tat sicher waren, dass ihnen so etwas nicht passiert. Wir empfehlen: Lassen Sie einen Anrufbeantworter alle Telefonate mit unbekannter Rufnummer entgegennehmen. So haben Sie genügend Zeit, sich mit der Polizei oder Angehörigen zu beraten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell