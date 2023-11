Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei neue Bezirksdienstbeamtinnen und ein Beamter für Herzebrock-Clarholz, Gütersloh und Rietberg

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz, Gütersloh und Rietberg (FK) - Drei Orte im Kreis Gütersloh können sich über neue polizeiliche Ansprechpartner freuen. Der Wechsel der Polizeihauptkommissarinnen Heike Kreß und Tanja Lindahl und des Polizeihauptkommissars Markus Benden haben bereits zum 1. November stattgefunden, offiziell begrüßt wurden sie durch den Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Holger Meier, den Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, Polizeidirektor Dirk Zeller und den jeweiligen Bürgermeistern am Donnerstagmorgen (23.11.).

Polizeihauptkommissarin Tanja Lindahl ist die neue Bezirksdienstbeamtin für den Gütersloher Stadtbereich. Zuvor war sie beim Bezirksdienst in Herzebrock-Clarholz. Seit 1993 ist sie Polizistin und nach ihrer Ausbildung und einer kurzen Zeit bei der Kölner Polizei, ist sie seit 1997 im Kreis Gütersloh. Bürgermeister Norbert Morkes begrüßte Tanja Lindahl herzlich. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Polizeihauptkommissar Rolf Heber ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin für die großen und kleinen Sorgen der Gütersloher Bürgerinnen und Bürger.

Auch Bürgermeister Marco Diethelm freute sich über eine neue Bezirksdienstbeamtin für Herzebrock-Clarholz. Fortan ist sie gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Michael Verhalen in der Gemeinde unterwegs. Zuvor war Polizeihauptkommissarin Heike Kress Bezirksdienstbeamtin in Rietberg. Ihre Erfahrung aus der Zeit und die aus über 30 Jahren Polizei NRW, kommen jetzt den Menschen in Herzebrock-Clarholz zugute.

Neu im Thema Bezirksdienst ist Polizeihauptkommissar Markus Benden. Bürgermeister Andreas Sunder hieß ihn herzlich willkommen im Namen der Rietberger Bürgerinnen und Bürger. Markus Benden ist seit 1995 Polizist und seit 1998 bei der Polizei im Kreis Gütersloh, die meiste Zeit davon in Schloß Holte-Stukenbrock und in Rheda-Wiedenbrück im Wachdienst. Die Erfahrung aus den Jahren hilft ihm bei seiner neuen Tätigkeit in Rietberg, die neben der Vielfältigkeit auch viel Raum für persönlich Kontakte und Hilfe bietet. Mit ihm sind die Polizeihauptkommissare Rainer-Wilhelm Borgmeier und Heiner Gutzler in der Stadt als direkte Ansprechpartner unterwegs.

Die Erreichbarkeiten und Anlaufadressen der Kolleginnen und Kollegen finden Sie hier: https://guetersloh.polizei.nrw/ihre-polizei-vor-ort-der-bezirksdienst-0 .

Gruppenbild (v.l.n.r.): Bürgermeister Norbert Morkes, Bürgermeister Andreas Sunder, PHKin Tanja Lindahl, PD Dirk Zeller, PHK Markus Benden, PHK Jan Kerkloh (Leiter Bezirks- und Schwerpunktdienst Gütersloh), PHKin Heike Kress, LPD Holger Meier und Bürgermeister Marco Diethelm

