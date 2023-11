POL-GT: Bäckereieinbruch an der Beelener Straße

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Dienstag (21.11.) sind bislang unbekannte Täter in vier Etagenwohnungen an der Holter Straße und am Gerstenkamp eingebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 09.30 Uhr und 21.45 Uhr. Ersten Ermittlungen nach kletterten der oder die Täter an den Fassaden hoch und gelangten über teils aufgehebelte Fenster in die Wohnungen in den ersten und zweiten Geschossen. Sie ...

mehr