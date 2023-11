POL-GT: Mann verletzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ein ca. 20-jähriger Mann zeigte sich am Dienstagmorgen (21.11., 10.25 Uhr) einer Frau gegenüber in schamverletzender Weise. Der Mann sprach die Frau in der Siegfriedstraße an. Der Mann war ca. 175 groß, schlank, trug eine schwarze Jogginghose und einen grauen Pullover. Zudem eine Mütze auf dem Kopf. Er flüchtete in Richtung Stadtpark. Hinweise und Angaben zu dem Mann nimmt die ...

mehr