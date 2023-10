Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter mit Diebesgut im Gepäck

Weil am Rhein (ots)

Einen Gesuchten 43-Jährigen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland fest. In seinem Gepäck befand sich dabei Diebesgut aus mindestens zwei Taten.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 43-Jährigen am Freitagnachmittag (20.10.23) bei der Einreise mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der marokkanische Staatsangehörige konnte dabei einen marokkanischen Reisepass jedoch keinen Aufenthaltstitel vorlegen. Bei der Überprüfung des 43-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls festgestellt. Der Gesuchte wurde deshalb vorläufig festgenommen und durchsucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte in den mitgeführten Gegenständen unter anderem einen Laptop, ein Tablet und einen Rucksack. Diese Gegenstände waren am Freitagmittag (20.10.23) durch die jeweiligen Besitzer bei der Bundespolizei in Freiburg als gestohlen gemeldet worden. Beide Diebstähle hatten sich in einer Regionalbahn zwischen Basel und Freiburg ereignet. Aufgrund des Untersuchungshaftbefehls wurde der 43-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Diebesgut sowie weitere vermutlich gestohlene Gegenstände, die der Mann mitgeführt hatte, wurden beschlagnahmt. Gegen den 43-Jährigen wurde wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und Verdacht des Diebstahls ein Strafverfahren eingeleitet.

