Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann verweigert Kontrolle bei der Einreise

Rheinfelden (ots)

Erst nach der Androhung von Zwang war ein 32-Jähriger bereit seine Dokumente an die Einsatzkräfte der Bundespolizei auszuhändigen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 32-Jährigen am Freitagvormittag (20.10.23) bei der Einreise am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Der Mann, der allein in seinem Auto unterwegs war, verweigerte dabei die Herausgabe seiner Dokumente. Auch nach mehrfacher Aufforderung blieb der Mann bei seiner Haltung, weshalb durch die Einsatzkräfte die Fahrertür geöffnet wurde. Diese schloss der 32-Jährige wieder und blieb bei seiner Weigerungshaltung. Erst nach Androhung von unmittelbarem Zwang zur Durchsetzung der Maßnahme händigte der schweizerische Staatsangehörige seine Identitätskarte aus. In der Folge soll der 32-Jährige die Einsatzkräfte beleidigt haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Widerstand und Beleidigung eingeleitet. Warum der Mann sich nicht ausweisen wollte ist nicht bekannt, polizeilich lag nichts gegen ihn vor und er konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

