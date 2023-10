Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verstoß gegen Aufenthaltsverbot - Zurückweisung in die Schweiz

Freiburg (ots)

Ein 28-Jähriger, der entgegen ein bestehendes Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Deutschland einreiste wurde durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgewiesen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den libyschen Staatsangehörigen am Mittwochmorgen (18.10.23) am Freiburger Hauptbahnhof in einer aus der Schweiz kommenden Regionalbahn. Der 28-Jährige konnte dabei keinerlei Ausweisdokumente vorlegen. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der Mann bereits am Tag zuvor durch die Bundespolizei in Basel in einem Zug vor der Einreise nach Deutschland kontrolliert und anschließend in die Schweiz abgewiesen wurde. Zudem ergab die Überprüfung, dass der Mann im Juli 2023 von Deutschland nach Spanien abgeschoben worden war und deshalb ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2025 gegen ihn besteht. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde noch am Mittwoch in die Schweiz zurückgewiesen.

