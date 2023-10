BPOLI-WEIL: Einreise mit Fantasiedokument

Rheinfelden (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Grenzübergang zwei Männer festgenommen. Gegen Beide lagen Vollstreckungshaftbefehle vor. Ins Gefängnis mussten beide Männer am Ende nicht. Am Dienstagvormittag (17.10.23) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 22-Jährigen bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Die Überprüfung des ...

mehr