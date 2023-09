Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wetter (ots)

Am Samstag, den 16.09.2023, gegen 12.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Osterfeldstraße/ Schmiedestraße, in Wetter. Ein 51-jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Motorrad die Wittener Straße in Fahrtrichtung Wetter. Im Bereich der Einmündung verlor er aus derzeit ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Durch den Sturz entstand am Motorrad Sachschaden und der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell