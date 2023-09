POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots) - Am 14.09.2023, zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hombergsegge in Hattingen. Zur Tatzeit sahen Nachbarn, wie sich drei männliche Personen unbefugt auf der Terrasse des Einfamilienhauses aufhielten. Eine Person habe einen großen Gegenstand in Richtung eines weißen Kastenwagens weggetragen. Damit ...

mehr