Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Motorradunfall am 08.09.2023 auf der Prioreier Straße- Polizei bittet um Kontaktaufnahme der Ersthelfer und Ersthelferinnen

Breckerfeld (ots)

Am 08.09.2023, gegen 18:40 Uhr, ereignete sich auf der Prioreier Str. in Breckerfeld ein schwerer Motorradunfall. Eine Berichterstattung dazu erfolgte bereits. Als Ersthelfer waren ein Ehepaar, zwei jüngere Damen sowie eine Gruppe von drei Motorradfahrern vor Ort. Da dieser Personenkreis noch weitere sachdienliche Hinweise geben könnte, bittet die Sachbearbeitung der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises dringend um zeitnahe Kontaktaufnahme. Die zuständige Sachbearbeitung ist Montags- Freitags in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Rufnummer 02335 - 9166 8308 zu erreichen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

