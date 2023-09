Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter erbeuten Tresor mit Dokumenten und Bargeld

Hattingen (ots)

Am 14.09.2023, zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hombergsegge in Hattingen. Zur Tatzeit sahen Nachbarn, wie sich drei männliche Personen unbefugt auf der Terrasse des Einfamilienhauses aufhielten. Eine Person habe einen großen Gegenstand in Richtung eines weißen Kastenwagens weggetragen. Damit seien die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Jalousien hochgedrückt und ein Fenster aufgehebelt wurde. Es wurden Schränke und Schubladen durchsucht und ein Tresor mit Dokumenten und Bargeld entwendet. Da sich die Geschädigten derzeit im Urlaub befinden, können zur Beute keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die Tätern hatten augenscheinlich dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell