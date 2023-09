Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 16.09.2023, gegen 01.25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Fußgängerzone in der Johannisstraße, in Hattingen. Ein 63-jähriger Hattinger befuhr mit seinem Fahrrad die Johannisstraße und kollidiert mit einem 58-jährigen Sprockhöveler Fußgänger. Durch die Kollision stürzte der Sprockhöveler Fußgänger zu Boden und wurde am Kopf verletzt, der Radfahrer blieb unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab, dass der 63-jährige Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde in der zuständigen Polizeiwache Hattingen entnommen. Der leichtverletzte 58-Jährige wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell