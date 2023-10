Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Tatverdächtiger für gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr festgenommen

Lörrach (ots)

Am Samstagnachmittag, den 14. Oktober 2023 hat die Kantonspolizei Basel-Stadt während einer binationalen Aktion mit der Bundespolizei und der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in Riehen/Schweiz einen Jugendlichen angehalten und im Auftrag der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt festgenommen. Der 14-jährige Beschuldigte steht im Verdacht mehrfach gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr begangen zu haben.

In den vergangenen Wochen hatte eine unbekannte Täterschaft in rund einem Dutzend Fällen auf deutschem und schweizerischem Hoheitsgebiet Kabelschachtabdeckungen und Steine auf die Schienen der Wiesentalbahn (S6) sowie der Gartenbahn (S5) gelegt, die teilweise von Zügen überfahren worden sind. Das Motiv des Beschuldigten ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein und der Staatsanwaltschaft Lörrach. Diese finden weiterhin in enger Abstimmung mit der Kantonspolizei Basel-Stadt und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt statt.

Der Beschuldigte wurde am 16. Oktober 2023 nach Deutschland überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete daraufhin die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem Heim der Jugendhilfe an.

