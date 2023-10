Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ortung führt zu mutmaßlichen Dieb

Herbolzheim (ots)

Ein 27-Jähriger steht im Verdacht in einer Regionalbahn das Smartphone eines schlafenden Reisenden gestohlen zu haben. Eine spätere Ortung durch den Geschädigten führte die Bundespolizei zum Tatverdächtigen.

Am Samstag (14.10.2023) gegen 23:40 Uhr meldete der Geschädigte der Bundespolizei in Offenburg den Diebstahl seines Smartphones. Er gab dabei an im RE7 von Freiburg nach Offenburg unterwegs gewesen und eingeschlafen zu sein. Als er auf Höhe Kenzingen aufwachte war das zuvor auf dem Tisch abgelegte Smartphone verschwunden. Gegen 01:40 Uhr meldet sich der Geschädigte erneut und teilte mit sein Smartphone in Herbolzheim geortet zu haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei aus Freiburg überprüften daraufhin die Örtlichkeit, an der sich ein Bistro befand. Dort trafen sie auf einen 27-Jährigen. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei dem marokkanischen Staatsangehörigen das gesuchte Smartphone aufgefunden werden. Das Smartphone wurde sichergestellt und später dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell