Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Rollerfahrer und Sozia nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emmerich (ots)

Am Samstag (9. September 2023) gegen 13:30 Uhr ereignete sich an der Seufzerallee ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer fuhr mit einem Kleinkraftrad, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Gerhard-Storm-Straße. Mit auf dem schwarzen Roller befand sich eine weibliche Sozia. Auf Höhe der Hausnummer 9a blieb der Rollerfahrer an einer leicht geöffneten Tür eines dort geparkten Audi A4 hängen und stürzte. Nach Angaben des Audi-Besitzers rappelte sich der Rollerfahrer dann wieder auf und flüchtete in Richtung Gerhard-Storm-Straße, seinen Helm ließ er vor Ort zurück. Die Sozia flüchtete zu Fuß in gleiche Richtung. An dem Audi entstand ein Schaden an der Tür. Ein Zeuge versuchte noch, dem Rollerfahrer zu folgen, verlor ihn aber auf der Amalienstraße aus den Augen. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt, mit ungepflegten, dunklen Haaren. Er war bekleidet mit einem schwarzen Nike T-Shirt mit neongelben Nike-Applikation auf dem Rücken, einer langen Trainingshose mit weißen Streifen an beiden Außenseiten. Zudem trug er eine silberne Kette und ein silbernes Armband. Seine Mitfahrerin war etwa 21 Jahre bis 23 Jahre alt, hatte rötlich-braunes Haar und trug ein weißes Oberteil sowie eine beige Hose. Der Roller soll einen schrottreifen Eindruck gemacht haben. Die Verkleidung des Lenkrads und der Instrumente war weiß, der Rest vom Fahrzeug schwarz. Bei dem Unfall und dem Sturz müssten Beschädigungen an der rechten Lenkradseite und der linken Fahrzeugseite entstanden sein.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Rollerfahrers oder seiner Mitfahrerin geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell