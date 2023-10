Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vorfälle Bereich Haltepunkt Lauchringen-West

Lauchringen (ots)

Die Bundespolizei hat nach zwei Vorfällen im Bereich des Haltepunkt Lauchringen-West die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwochabend (11.10.2023) gegen 19:25 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein über zwei Vorfälle informiert, die sich im Bereich des Haltepunkt Lauchringen-West ereignet haben. Gegen 18:39 Uhr wurde bei der RB17698 in Richtung Waldshut die Frontscheibe des Zuges beschädigt. Auf der Scheibe ist eine Beschädigung erkennbar. Was diese Beschädigung verursacht hat ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Zug konnte die Fahrt bis zum End Halt in Waldshut fortsetzen. Der zweite Vorfall ereignete sich im RB17284. Gegen 19:14 Uhr kam es hier zu drei Beschädigungen an der Innenseite einer Seitenscheibe des Zuges. Was die Beschädigungen verursacht hat ist Gegenstand der Ermittlungen und auch dieser Zug setzte seine Fahrt bis zum End Halt in Basel fort. Sobald weitere Erkenntnisse zu den Sachverhalten vorliegen wird über diese berichtet.

