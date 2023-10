Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigte gesucht

Villingen/Freiburg (ots)

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen wegen des Verdachts auf Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann weitere Taten begangen haben könnte.

Der 23-Jährige steht im Verdacht am 4. Oktober 2023 gegen 08:10 Uhr in der S10 von Freiburg nach Villingen in der Hose an seinem erigierten Glied manipuliert zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der somalische Staatsangehörige in zwei weiteren Fällen aufgefallen ist. Am 2. Oktober 2023 gegen 17:00 Uhr soll der 23-Jährige in der S10 von Villingen nach Freiburg Reisende belästigt haben. Des Weiteren soll er am 5. Oktober 2023 gegen 22:14 Uhr in der S1 von Villingen nach Freiburg weibliche Reisende belästigt haben. In beiden Fällen konnte der Tatverdächtige am Hauptbahnhof Freiburg durch die Bundespolizei kontrolliert werden. Da für diese beiden Sachverhalte bisher keine möglichen Geschädigten ermittelt werden konnten, ist unklar ob die angebliche Belästigung der Reisenden strafbare Handlungen erfüllt hat. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht insbesondere die möglichen Geschädigten sowie Zeuginnen und Zeugen. Personen die einen Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

