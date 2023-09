LPI-GTH: Aufgefahren

Arnstadt (ots) - In eine Waschstraße in der Ichtershäuser Straße versuchte eine bislang unbekannt gebliebene Person am gestrigen Tag einzudringen. Zwischen 01.05 Uhr und 08.00 Uhr versuchte der Unbekannte über ein Fenster in den Verkaufsraum zu gelangen, was allerdings fehlschlug. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

