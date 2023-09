Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle verloren

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr gestern Nachmittag die L2147 von Wandersleben in Richtung Apfelstädt. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 39-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Folge im Straßengraben zum Liegen. Dabei wurde der 39 Jahre alte Mann verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell