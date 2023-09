LPI-GTH: Verkehrsunfall

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Aus zwei in der Hellwigstraße geparkten LKW entwendeten Unbekannte in der zurückliegenden Nacht insgesamt ungefähr 1000 Liter Dieselkraftstoff. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0238996/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

