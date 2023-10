Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 535 Tage Restfreiheitsstrafe

Waldshut (ots)

Über ein Jahr Restfreiheitsstrafe muss ein gesuchter 53-Jähriger noch verbüßen, der am Grenzübergang Waldshut durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert wurde. Anschließend droht ihm die Abschiebung.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den belgischen Staatsangehörigen am Mittwochmittag (11.10.23) bei der Einreise nach Deutschland. Die Überprüfung des Mannes ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme. Wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge war der 53-Jährige 2015 zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. 2016 wurde er aus der Haft heraus nach Belgien abgeschoben. Zu verbüßen hat der Gesuchte noch 535 Tage Restfreiheitsstrafe. Im Rahmen der Abschiebung war ein Einreise-/Aufenthaltsverbot bis zum Jahr 2025 gegen den 53-Jährigen erlassen worden. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufgrund des Verstoßes gegen das Einreise-/Aufenthaltsverbot muss er im Anschluss an die Haft mit seiner Abschiebung nach Belgien rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell