Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 33-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Alleinunfall einer 33-jährigen Autofahrerin hat sich am Freitag (25. August) gegen 21 Uhr auf der K 5 zwischen Heggen und Hülschotten ereignet. Dabei kam die Autofahrerin in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlug sich und kam auf einer Wiese auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

