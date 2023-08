POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Olpe (ots) - Auf einem Parkplatz "In der Wüste" wurde am Donnerstag (24.08.2023) zwischen 08.20 Uhr und 18.40 Uhr ein weißer Mercedes-Benz aufgebrochen. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe an der Beifahrertür ein und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeugs. Aus dem PKW wurde eine geringe Menge Münzgeld entwendet. Ansonsten schien den Tätern keine Beute in die Hände gefallen zu sein. Der Sachschaden an dem Mercedes liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. ...

