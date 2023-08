Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertige Werkzeuge gestohlen

Lennestadt (ots)

In dem Zeitraum von 12 bis 16 Uhr haben unbekannte Täter am Mittwoch (23. August) aus einem auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wasserfall" geparkten Renault Werkzeug gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Unbekannten dafür eine Seitenscheibe ein. Anschließend stahlen sie Bohrmaschinen, Schlagschrauber und eine Stichsäge der Marke "Dewalt" sowie eine Tauchsäge der Marke "Fendat" im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand Sachschaden an dem Fahrzeug im dreistelligen Eurobereich.

Hinwiese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell